144 TL değerindeki oyun, daha çıkmadan ücretsiz oldu

Kedi simülasyonu tarzında bir oyun olan Stray, geçtiğimiz ay düzenlenen Summer Game Fest'te gösterildi. 19 Temmuz'da bilgisayar, PS ve Xbox için çıkış yapacak bu oyunun kısa süreliğine ücretsiz olacağı müjdesi verildi. Açıklamaya göre, belirli PlayStation Plus aboneleri bu fırsattan yararlanabilecek.

Kedi simülasyonu Stray, PlayStation Plus'a geliyor

BlueTwelve Studio tarafından geliştirilen ve Cyberpunk tarzı dünyasıyla dikkat çeken Stray, 19 Temmuz Salı günü hem Windows (Steam üzerinden) hem de konsollar (PS5 ve Xbox Series X/S) için erişilebilir olacak. Ancak PlayStation Plus üyelerinin, kedi simülasyonunu satın almadan oynama şansına sahip olacağı öğrenildi.

Bağımsız yapım, yenilenen PlayStation Plus'ın Extra ve Premium katmanları için sunulacak. Fakat ülkemizde Premium yerine Deluxe sunulduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani Türkiye'de, Extra ve Deluxe aboneleri bu fırsattan yararlanacak.

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Summer Game Fest'te yayınlanan oynanış videosuyla büyük ilgi uyandırmayı başaran Stray, Steam'de 144 TL'den sunuluyor. Oyunun PlayStation Store fiyatı şimdilik belli olmasa da, PS Plus aboneleri için, en azından kütüphaneden kaldırılana kadar, ücretsiz olacak.

Yaklaşık 8 ila 10 saatlik oynanış süresine sahip olması beklenen Stray, oldukça renkli bir dünyada geçiyor. Bu bilim kurgu dünyasını bir kedi olarak simüle etmenize izin veren oyun, birçok konuda bir ilke imza atacak gibi duruyor.

PlayStation Plus'ta üç farklı paket mevcut. Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere ayrılan bu üç paket farklı fiyatlarla farklı özellikler sunuyor. Bu paketleri kısaca karşılaştırırsak şu yorumları yapabiliriz:

Essential: Eski PS Plus'ın özelliklerini taşıyor. Ayda iki oyun hediyesi ve çok oyunculu oynama gibi eski avantajlar. Aylık 40 TL, üç aylık 100 TL, 12 aylık 240 TL.

Extra: Oyun kataloğuna erişim ve Essential'daki avantajlar. Aylık 60 TL, üç aylık 165 TL, 12 aylık 400 TL.

Deluxe: Essential ve Extra özelliklerine erişime ek olarak klasik kataloğa erişim ve oyun yardımı. Aylık 70 TL, üç aylık 190 TL, 12 aylık 460 TL.

Peki siz Stray'in PlayStation Plus'ta ücretsiz olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.