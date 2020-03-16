145 spor kulübüne teşekkür belgesi verildi - Son Dakika
Son Dakika Spor 145 spor kulübüne teşekkür belgesi verildi - Son Dakika Spor

145 spor kulübüne teşekkür belgesi verildi

6 saat önce

Zonguldak'ta faaliyet gösteren 145 branşa Gençlik Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri verildi.

145 spor kulübüne teşekkür belgesi verildi, System.String[]

Zonguldak'ta faaliyet gösteren 145 branşa Gençlik Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri verildi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Zonguldak'ta faaliyet gösteren 145 branşın göstermiş olduğu özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür belgesi gönderildi.Teşekkkür belgeleri için Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konferans salonunda tören düzenlendi.


Törene Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Spor Şube Müdürü Gazel Güven, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir, Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç ve kulüpler katıldı.


Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "Zor ve sıkıntılı geçtiğimiz bu günlerde hepiniz Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu 2019 yılında spor kulüplerimizin göstermiş olduğu çalışmalar gayret nedeniyle teşkkür belgesi takdim edildi. Bu süreci de atşatacağımızı düşünüyorum. Bu organizasyona katıldığınız için teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları
Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı? Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı?         
14:33
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı         
14:00
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın         
13:51
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti         
13:48
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı 2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı         
13:47
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatında ilk kez pirinç pişirdi Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatında ilk kez pirinç pişirdi         
13:14
Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti         
13:10
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım         
11:30
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı         
10:55
Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video         
10:47
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir         
10:06
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar         
10:06
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın? Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?         
09:56
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 23:07:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 145 spor kulübüne teşekkür belgesi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]