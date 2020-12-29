145 takım arasından sadece ikisi başarabildi

Son haftalarda sergilediği performans ile çıkışa geçen Bursaspor, Türkiye profesyonel liglerindeki 145 takım arasından tüm resmi maçlarında gol kaydeden iki takımdan biri konumunda.

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