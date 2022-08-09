Restoranda 'hesap' tartışması: 1 ölü, 2 yaralı (2)

1450 TL'LİK HESABA İTİRAZ EDİNCE TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Burdur'da gittikleri restoranda hesabın yüksek geldiği gerekçesiyle çıkan tartışmada Esat Kani'nin av tüfeğiyle öldürülüp, 2 arkadaşının da yaralandığı olay ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Esat Kani ve arkadaşlarının birlikte yemek yiyip, alkol aldıktan sonra hesabı ödemek için kasaya gittiği, hesabın 1450 TL olduğunu öğrenince itiraz edip, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle işletme sahibiyle tartıştığı, daha sonra olayın yaşandığı öğrenildi.

'BABA SUÇU ÜSTLENDİ' İDDİASI

Jandarma olay yerine geldiğinde işletme sahibi Ş.Y.'nin "Ben vurdum" dediği, ancak av tüfeği ile ateş açan kişinin Ş.Y.'nin askerden izne gelen oğlu A.İ.T.Y.'nin olduğu iddia edildi. Baba ile oğlunun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.