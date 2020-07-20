1453 Başakşehir Taraftar Grubu şampiyonluğu Taksim'de kutladı - Son Dakika

1453 Başakşehir Taraftar Grubu şampiyonluğu Taksim'de kutladı

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'de kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü.

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'de kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü. 1453 Başakşehir Taraftar Grubu, şampiyonluk gösterilerini Taksim'de de sürdürdü.

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Medipol Başakşehir'in resmi taraftar grubu 1453, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. İlk olarak stadyum önünde büyük sevinç gösterileri sergileyen taraftarlar, gecenin ilerleyen saatlerinde Taksim'e ulaştı. Taksim meydanında meşaleler ve bayraklarla yürüyen grup, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

(İHA)

Başakşehir, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 09:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 1453 Başakşehir Taraftar Grubu şampiyonluğu Taksim'de kutladı - Son Dakika
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