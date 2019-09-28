1453 Konutları artık Kütahya Belediyesi'nin

Kütahya'da, 1453 Konutları'nın devir-teslimi, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Bu çerçevede gerçekleşen geçici kabulle birlikte bin 416 adet daire ve 38 işyeri Kütahya Belediyesi'nin mülkü haline geldi.



Başkanlık makamında gerçekleşen devir teslim töreninde imzalar, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile Yıldızlar İnşaat ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Müfit Eren tarafından atıldı.



Devir teslim töreninde yüklenici firma yetkililerine teşekkür eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Ana yükleyicisi olarak bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı şehrim adına size teşekkür ediyorum. Bu geçici kabulü 3 yıl sonra gerçekleştirmiş olacağız. Kabul işi bize yapma işi size nasip oldu. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



Belediye ile yüklenici Yıldızlar İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve İçka İnşaat Ticaret Limited Şirketinin iş ortaklığı arasında imzalanan 20 Temmuz 2016 tarihli sözleşme kapsamında gerçekleştirilen 1453 konutları, 15 Ağustos 2019 tarihi itibariyle tamamlanıp belediyeye teslimi yapıldı.



Parmakören Mahallesinde mevcut 300 dönüm arazi üzerine inşa edilen 1453 konutları 72 bloktan oluşmaktadır. 1453 Konutlarında; 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 şeklinde bin 416 adet daire ve 38 adet işyeri, 1 adet pasaj, 1 adet ticari merkez, tenis kortları, futbol, basketbol, voleybol sahaları ile açık otopark bulunmakta. - KÜTAHYA