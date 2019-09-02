1453’ten 2019’a İstanbul’un eğlence hayatı
10 saat önce
Müjdat Gezen, yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı müzikali "Eğlence Dünyası"nı, Boğaz gezintisi eşliğinde teknede gerçekleşen bir basın toplantısıyla tanıttı.
Müjdat Gezen, yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı müzikali "Eğlence Dünyası"nı, Boğaz gezintisi eşliğinde teknede gerçekleşen bir basın toplantısıyla tanıttı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:09
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