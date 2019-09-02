Son Dakika Haberleri: 1453’ten 2019’a İstanbul’un eğlence hayatı
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1453’ten 2019’a İstanbul’un eğlence hayatı

10 saat önce

Müjdat Gezen, yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı müzikali "Eğlence Dünyası"nı, Boğaz gezintisi eşliğinde teknede gerçekleşen bir basın toplantısıyla tanıttı.

1453’ten 2019’a İstanbul’un eğlence hayatı, System.String[]

Müjdat Gezen, yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı müzikali "Eğlence Dünyası"nı, Boğaz gezintisi eşliğinde teknede gerçekleşen bir basın toplantısıyla tanıttı.

Müjdat Gezen, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:09 
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