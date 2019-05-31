Son Dakika Haberleri: 146 yıllık camide Sakal-ı Şerif heyecanı
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146 yıllık camide Sakal-ı Şerif heyecanı

46 dakika önce

BURSA'da Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala, Kadir Gecesi'nin gündüzünde Sakal-ı Şerif 146 yıllık Kayhan Cami'de ziyarete açıldı.

146 yıllık camide Sakal-ı Şerif heyecanı, System.String[]
BURSA'da Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala, Kadir Gecesi'nin gündüzünde Sakal-ı Şerif 146 yıllık Kayhan Cami'de ziyarete açıldı.
Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi'nin gündüzünde ikindi namazına müteakip Kayhan Mahallesi'ndeki 146 yıllık tarihi geçmişi olan Kayhan Cami'de ziyarete açıldı. Özel sandığından çıkarılan Sakal-ı Şerifi gören cemaat duygu dolu anlar yaşadı. Sakal-ı Şerif'i öpen ve bakanların yanı sıra çok sayıda kişi de fotoğrafını çekti.
'İKİNDİ ERKEKLERE, AKŞAM KADINLARA'
Kayhan Cami İmamı Erdal Metin yaptığı açıklamada, "Kutsal emanetlerden olan Sakal-ı Şerif, erkeklere ikindi namazının ardından kadınlara da akşam namazının ardından ziyarete açılacak. Kalabalık ve coşkulu geçti, feyz aldık. Salavat-ı şerifler ve tekbirlerle açıyoruz, aynı şekilde kapatıyoruz" diye konuştu.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:54 Kaynak: DHA
Kadir Gecesi, Kayhan, Bursa, Güncel
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