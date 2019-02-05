1461 Trabzon'da Teknik Direktör Değişikliğine Gidildi
42 dakika önce
Spor Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon'da teknik direktör değişikliğine gidilerek, Hakan Zıvalıoğlu'nun yerine Mehmet Birinci getirildi.
Spor Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Trabzonspor
'un pilot takımı 1461 Trabzon
'da teknik direktör değişikliğine gidilerek, Hakan Zıvalıoğlu'nun yerine Mehmet Birinci
getirildi.
Ligde son 7 maçını kazanamayan ve 22 puanla alt sıralarda bulunan 1461 Trabzon'da teknik direktör değişikliğine gidildi. Bordo-mavi-beyazlılarda Hamdi Zıvalıoğlu'nun yerine Mehmet Birinci göreve getirilirken, Birinci ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Bugün kulübün tesislerinde düzenlenen imza törenine Trabzonspor Futbol
Şube Sorumlusu ve 1461 Trabzon başkanı Haluk Şahin
ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. İsmail Sivrikaya, Eyüp
Saka, Fatih
Bıyık, Ahmet Yılmazer ve Adil Turhan'ın Mehmet Birinci'nin ekibinde yer alacağı belirtildi.
ZIVALIOĞLU VEDALAŞTI
Bu arada karşılıklı anlaşılarak görevinden ayrılan teknik direktör Hamdi Zıvalıoğlu ve ekibi, Haluk Şahin, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve kulüp çalışanları ile vedalaştı. Zıvalıoğlu ve ekibi, bugün kulüp tesislerine gelerek veda eden Zıvalıoğlu ve ekibi, 1461 Trabzon'un yeni teknik direktörü Mehmet Birinci'ye başarılar diledi.
- Trabzon
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:23 Kaynak: DHA
Everton Teknik Direktörü Marco Silva'nın Koltuğu Sallanıyor
Hikmet Karaman'ın Şansı Fenerbahçe'ye Tutmuyor
Fenerbahçe'de Benzia, TFF Listesine Dahil Edilmedi
Galatasaray, Avrupa Ligi Kadrosuna Mitroglou'yu Dahil Etmedi