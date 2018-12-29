Son Dakika Haberleri: 1461 Trabzon'dan 2 Transfer

1461 Trabzon'dan 2 Transfer

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden 1461 Trabzon, Gaziantepspor'dan Serhan Yılmaz ve Hasan Genç ile 2,5'er yıllık sözleşme imzaladı.

1461 Trabzon'dan 2 Transfer, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden 1461 Trabzon, Gaziantepspor'dan Serhan Yılmaz ve Hasan Genç ile 2,5'er yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavi-beyazlıların 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gaziantepspor'dan transfer ettiği 1995 doğumlu forvet oyuncusu Serhan Yılmaz ve 1998 doğumlu savunma oyuncusu Hasan Genç, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı. 1461 Trabzon Kulübü Başkanı Haluk Şahin ve yönetim kurulu üyelerinden Aziz Bahadır, Murat Barçın ile Hamit Yaranlı'nın katıldığı imza töreninde 17 maçta 7 gol atan forvet oyuncusu Serhan Yılmaz ve savunma oyuncusu Hasan Genç 2.5'er yıllık sözleşme imzaladı.

HALUK ŞAHİN: "BÜYÜK KATKI VERECEKLERİNE İNANIYORUZ"

İmza töreninde konuşan Başkan Haluk Şahin, 1461 Trabzon'a yetenekli iki futbolcu daha kazandırdıklarını belirterek, "Bu futbolcularımızın ikinci yarıda takıma büyük katkıları olacağına yürekten inanıyoruz. Kendilerine güveniyoruz. Giyeceği formanın hakkını verecektir. Umut ediyorum ki var olan çok değerli futbolcularımızla, yeni transferlerimizle ligin ikinci yarısında hep birlikte çok iyi bir 1461 Trabzon göreceğiz" diye konuştu.

"KULÜBÜ LAYIK OLDUĞU YERE GETİRECEĞİZ"

Futbolcular Serhan Yılmaz ve Hasan Genç ise, "Transferde emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. 1461 Trabzon büyük hedefleri olan bir yer. Bizde yeni başarılara katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. Taraftarlarımız merak etmesin. Bu sezon başarılı bir sezon geçirerek bordo-mavi-beyazlı kulübü layık olduğu yere getireceğiz" diye konuştular.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:03 Kaynak: DHA

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