1461 Trabzon FK, sahasında Sakaryaspor'a mağlup oldu - Son Dakika
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1461 Trabzon FK, sahasında Sakaryaspor'a mağlup oldu

23.02.2022 16:34
1461 Trabzon FK, sahasında Sakaryaspor'a mağlup oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon FK, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'a 1-0 yenildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon FK, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'a 1-0 yenildi.

Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanan maçı, Kutluhan Bilgiç ile yardımcıları Uğur Başdaş ve Ozan Burak Akduman yönetti.

İlk yarının golsüz beraberlikle sona ermesinin ardından ikinci yarıda da karşılıklı ataklar geliştiren iki takım, normal süreyi 0-0 eşitlikle tamamladı. Maçın uzatma dakikalarında Sakaryasporlu Oğuz Kocabal, ceza sahası dışından vuruşunda takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde skor üstünlüğünü koruyan Sakaryaspor, maçtan 3 puanla ayrılarak ligde 58 puanla liderliğini sürdürdü.

Öte yandan, maça çok sayıda taraftarın ilgi göstermesi nedeniyle tribünlerin tamamının dolduğu görüldü.

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Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Sakaryaspor, Ortahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1461 Trabzon FK, sahasında Sakaryaspor'a mağlup oldu - Son Dakika


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