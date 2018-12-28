1461 Trabzon Gaziantepspor'dan İki Oyuncuyla Anlaştı.
1 saat önce
1461 Trabzon Kulübü Başkanı Haluk Şahin, Gaziantepspor'dan Serhan Yılmaz ve Hasan Genç ile anlaştıklarını açıkladı.
1461 Trabzon
Kulübü Başkanı Haluk Şahin
, Gaziantepspor
'dan Serhan Yılmaz ve Hasan Genç
ile anlaştıklarını açıkladı.
Şahin, 1995 doğumlu forvet oyuncusu Serhan Yılmaz ve 1998 doğumlu savunma oyuncusu Hasan Genç ile sözleşme imzalayacaklarını belirterek, "İki futbolcu da 1461 Trabzon takımımıza güç katacaklardır. Buna yürekten inanıyorum. Umut ediyorum ki var olan değerli futbolcularımızla birlikte yeni transferlerimiz 1461 Trabzon'u hak ettiği yere taşıyacaktır" dedi. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:00 Kaynak: İHA
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