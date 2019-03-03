1461 Trabzon Kulübünden Kınama

TFF
3. Lig 3. Grup'ta, dün deplasmanda Fatsa
Belediyespor ile 1-1 berabere kalan 1461 Trabzon
Kulübü, karşılaşmada oyuncu ve yöneticilerine yönelik saldırı olduğu iddiasıyla kınama mesajı yayımladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dün deplasmanda oynadıkları lig müsabakasının ardından gerek saha içi gerekse çıkış koridorunda hem yöneticileri hem de futbolcularına yapılan saldırıyı şiddetle kınadıkları belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sözlü veya fiziksel her türlü şiddetin karşısında duran bir camia olarak, sporun centilmen ruhuna aykırı bu çirkin tutum bizi son derece büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Fatsa'da tarafımıza yönelik bu saldırı, basit bir 'futbol şiddeti' vakası olarak nitelenemez. Bu ve benzeri şiddet olayları, Türk futbolunun geleceğine yönelik büyük bir tehdit yaratmaktadır. Darp edilen yönetici ve sporcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, kulübümüz tarafından sorumluların cezalandırılması için gerekli girişimlerin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."