147 milyon ders kitabı, okullara gönderildi - Son Dakika

147 milyon ders kitabı, okullara gönderildi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ders kitaplarının haziran ayı itibarıyla il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderildiğini açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ders kitaplarının haziran ayı itibarıyla il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderildiğini açıkladı. Çolak, "Haziran ayının 20'sinden sonra kitaplar okullarımıza gönderilmiş durumda. 147 milyon kitabı 18 milyon öğrenciye hazır hale getirdik" dedi.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, yeni eğitim- öğretim yılındaki ders kitaplarıyla ilgili DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. 2003- 2004 döneminden beri öğrencilere ücretsiz verilen ders kitaplarının ilk defa bu yıl haziran ayı içinde dağıtılmaya başlandığını belirten Çolak, "147 milyon kitabı, 18 milyon öğrenciye hazır hale getirdik. Bu sadece resmi okullarımıza değil, özel okullarımıza da bu kitaplardan veriyoruz. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrencilerimize kitaplarımız hazır vaziyette. Pandemi döneminde biz bu konuda gerekli hassasiyeti de gösterdik. Gerek Sağlık Bakanlığı gerek MEB olarak bu konuda biz gerekli itinayı teyakkuzu da göstermek suretiyle hiçbir aksamaya meydan vermeden haziran ayı itibarıyla tarihinde ilk sefer, haziran ayı içinde kitaplarımız çocuklarımızın masasında hazır vaziyette bulunmakta. Çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yeni eğitim öğretim döneminin de başarılı geçmesini diliyorum" diye konuştu.

Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 1293 yeni vaka tespit edildi
Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
'BUGÜNE KADAR 3,5 MİLYAR DERS KİTABI DAĞITILDI'

Geçmiş yıllarda ders kitapları ihale sürecinin mayıs- haziran aylarında yapıldığını hatırlatan Çolak, "Bu sene sayın bakanımız süreci öne çekti. Ocak ve şubat aylarında ihale süreci gerçekleştirildi. Baskı süreciyle beraber tamamlandı. Haziran ayının 20'sinden sonra kitaplar okullarımıza gönderilmiş durumda. Şu anda Anadolu'nun bütün sathına kitaplar gönderildi. Şu an kitaplarımız yüzde 85 oranında tamamlanmış durumda" dedi.

Yeni nesilden, kitapların okul açıldığında sıralarında hazır olmasının kıymetini bilmesini isteyen Çolak, "Bunun gerek ihale hazırlık süreci gerek ihale gerek sözleşme süreci çok büyük meşakkatleri barındırıyor. Hakikaten çok önemli bir hizmet. 18 yılda toplam takriben 3- 3,5 milyar civarı kitap ücretsiz dağıtıldı" diye konuştu.

DHA, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 147 milyon ders kitabı, okullara gönderildi - Son Dakika

Son Dakika

20:13 Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçının cezaları belli oldu 19:29 Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 18:16 Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti 18:11 Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı 17:05 Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı 16:57 Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 11:24 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı 10:35 Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti 10:16 Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var 10:03 Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçının cezaları belli oldu
20:13
Basketbolda Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'ya puan silme cezası verildi
19:59
Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
19:29
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 1293 yeni vaka tespit edildi
19:09
Meteoroloji'den Doğu Anadolu ile Rize ve Artvin için sağanak uyarısı
19:09
Son Dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
19:04
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
18:53
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bingöl'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
18:35
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:23
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 20:33:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 147 milyon ders kitabı, okullara gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]