147 motosiklet sürücü tek tek denetlendi - Son Dakika
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147 motosiklet sürücü tek tek denetlendi

05.04.2022 09:30
147 motosiklet sürücü tek tek denetlendi

Düzce'de havaların ısınmasını fırsat bilerek trafiğe çıkan ancak kural tanımayan motor ve motosikletleri jandarma trafik ekipleri affetmedi.

Düzce'de havaların ısınmasını fırsat bilerek trafiğe çıkan ancak kural tanımayan motor ve motosikletleri jandarma trafik ekipleri affetmedi.

Düzce'de havaların ısınmasıyla birlikte motor ve motosiklet sürücüleri de trafiğe çıkmaya başladı. Özellikle jandarma sorumluluk alanları olan köy yollarında kurallara uymayan motor ihbarları üzerine harekete geçen Jandarma trafik ekipleri affetmedi. Cumayeri İlçesi Avlayan Köyü, Çilimli İlçesi Pırpır Köyü, Merkez Aydınpınar Köyü ve Gölormanı köyü yollarında uygulama yapan ekipler, evrakları eksik olan, kuralları ihlal eden ve kasksız motor kullanan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Yapılan uygulamalarda 147 motor, motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edilirken 12 sürücüye 5 bin 465 TL cezai işlem uygulandı. 3 Motor ise trafikten men edildi. - DÜZCE

147 motosiklet sürücü tek tek denetlendi
147 motosiklet sürücü tek tek denetlendi

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Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 147 motosiklet sürücü tek tek denetlendi - Son Dakika


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