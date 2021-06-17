147 SUÇ KAYDI BULUNAN DOLANDIRICI KAĞITHANE'DE YAKALANDI - Son Dakika

147 SUÇ KAYDI BULUNAN DOLANDIRICI KAĞITHANE'DE YAKALANDI

İNTERNET üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli F.A. (30) Kağıthane'de yakalandı.

İNTERNET üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli F.A. (30) Kağıthane'de yakalandı. 147 farklı suçlardan aranma kaydı bulunan ve 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen şüpheli hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen F.A. isimli şüpheliyi yakaladı. 8 Haziran'da Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde gözaltına alınan şüphelinin 1 tehdit, 2 hakaret, 1 cinsel taciz ve 143 bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık olmak üzere 147 suçtan aranma kaydı, 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında kesilmiş 5 bin 840 lira para cezası bulunduğu tespit edildi. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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