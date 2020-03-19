149 bin 382 iş yeri korona virüs nedeniyle faaliyetlerine ara verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 149 bin 382 iş yeri korona virüs nedeniyle faaliyetlerine ara verdi - Son Dakika

149 bin 382 iş yeri korona virüs nedeniyle faaliyetlerine ara verdi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği "korona virüs tedbirleri" genelgesi kapsamında ülke genelinde 149 bin 382 iş yeri geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi.

149 bin 382 iş yeri korona virüs nedeniyle faaliyetlerine ara verdi, System.String[]

İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği "korona virüs tedbirleri" genelgesi kapsamında ülke genelinde 149 bin 382 iş yeri geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Tedbir kararına uymayan işletmeciler hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "korona virüs tedbirleri" genelgesi kapsamında 15-18 Mart tarihleri arasında ülke genelinde 149 bin 382 iş yeri geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Korona virüs tedbirlerine uymayan işletmeciler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İçişleri Bakanlığının tedbir kararına uymayan 187 iş yeri kapatılırken, bunlardan 150 iş yerine idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. 37 işletmeci hakkında ise Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddelerine göre cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 15-18 Mart tarihleri arasında 2 bin 716 bar, 2 bin 16 birahane, 8 bin 470 çalgılı müzikli lokanta ve kafe, 3 bin 841 çay bahçesi, 6 bin 21 dernek lokali, 340 diskotek, 549 gazino, 133 gece kulübü, 109 gösteri merkezi, bin 338 hamam, bin 233 her türlü kapalı çocuk oyun alanları, 4 bin 92 her türlü oyun salonları, 8 bin 73 internet kafe, 3 bin 134 internet salonu, 18 bin 26 kafeterya, 57 bin 377 kahvehane, 470 kaplıca, 643 kır bahçesi, 13 bin 726 kıraathane, 62 konser salonu, 174 lunapark, 711 masaj salonu, 582 nargile kafe, 908 nargile salonu, 3 bin 740 nişan düğün salonu, 282 pavyon, 399 sauna, 444 sinema, 503 SPA, 3 bin 481 spor merkezi, 419 taverna, 95 tiyatro, 583 yüzme havuzu, 4 bin 692 taziye evi olmak üzere toplam 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi" denildi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:15 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü         
16:18
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
12:48
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor         
12:29
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
11:30
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum         
10:34
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi         
09:36
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek         
09:01
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 21:49:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 149 bin 382 iş yeri korona virüs nedeniyle faaliyetlerine ara verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]