149 binden fazla araç yurt dışına satıldı
3 saat önce
Sakarya'da 7 aylık dönemde üretilen 164 bin 714 aracın yüzde 91'ine denk gelen 149 bin 977'si yurt dışına satıldı.
Sakarya'da 7 aylık dönemde üretilen 164 bin 714 aracın yüzde 91'ine denk gelen 149 bin 977'si yurt dışına satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:38
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