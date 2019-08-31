Son Dakika Haberleri: 149 binden fazla araç yurt dışına satıldı
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149 binden fazla araç yurt dışına satıldı

3 saat önce

Sakarya'da 7 aylık dönemde üretilen 164 bin 714 aracın yüzde 91'ine denk gelen 149 bin 977'si yurt dışına satıldı.

149 binden fazla araç yurt dışına satıldı, System.String[]

Sakarya'da 7 aylık dönemde üretilen 164 bin 714 aracın yüzde 91'ine denk gelen 149 bin 977'si yurt dışına satıldı.

Sakarya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:38 
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