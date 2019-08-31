149 binden fazla araç yurt dışına satıldı

Sakarya 'da 7 aylık dönemde üretilen 164 bin 714 aracın yüzde 91'ine denk gelen 149 bin 977'si yurt dışına satıldı.

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