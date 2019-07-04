149 sikke ile yakalanan 4 kişi gözaltında
49 dakika önce
AYDIN'ın Söke ilçesinde, 149 sikke ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:52 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Söke
ilçesinde, 149 sikke ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Söke ilçe merkezine gelen O.D., C.Ç., H.B. ve F.A., saat 01.00 sıralarında, jandarma ekiplerince yakalandı. Yapılan kontrolde, O.D.'nin elindeki çantanın içerisinden 149 sikke çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
- Aydın
Deodorant kutusu aşırı sıcakta bomba gibi patladı! Arabanın camı kırıldı
Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi
Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, TIR'a çarptı! 2 ölü, 3 yaralı
Bedelli askerlik ve imar barışından bütçeye dev katkı