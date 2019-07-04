Son Dakika Haberleri: 149 sikke ile yakalanan 4 kişi gözaltında
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149 sikke ile yakalanan 4 kişi gözaltında

49 dakika önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde, 149 sikke ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

149 sikke ile yakalanan 4 kişi gözaltında, System.String[]
AYDIN'ın Söke ilçesinde, 149 sikke ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Söke ilçe merkezine gelen O.D., C.Ç., H.B. ve F.A., saat 01.00 sıralarında, jandarma ekiplerince yakalandı. Yapılan kontrolde, O.D.'nin elindeki çantanın içerisinden 149 sikke çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:52 Kaynak: DHA
Jandarma, Aydın, Söke, Güncel
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