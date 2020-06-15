15.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandır
İşte günün CANLI YAYIN listesi...
15: 00 LP Andreev, Danila - Shirokov, Vladimir
15: 30 LP Demic, Ying - Vladimirovich Vahnin, Geo
15: 30 LP Gribkov, Alexander - Vakar, Sergey
16: 00 LP Yanshaev, Alexey - Gribkov, Alexander
16: 30 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Andreev, Danila
16: 30 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Novikov, Ilya
17: 00 LP Novikov, Ilya - Pandur, Ivan
17: 30 LP Shirokov, Vladimir - Vladimirovich Vahnin, Geo
19: 00 LP Troyanov, Yaroslav - Kolesnikov, Dmitriy
19: 00 LP Skrebnev, Aleksandr - Ogay, Sergey
19: 30 LP Suharkov, Oleg - Arutiunyan, Artem
19: 30 LP Bazilevsky, Vitaly - Merkushin, Yuriy
20: 30 İS1 Levante - Sevilla
21: 00 PO1 Maritimo - Gil Vicente
21: 30 AL2 Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden
23: 00 İS1 Real Betis - Granada
Derbi Sevillano'dan galibiyetle ayrılan Sevilla, bu akşam Levante deplasmanında 3 puan arıyor. Derbinin kaybedeni Real Betis ise evinde Granada'yı ağırlayacak...
En yakın rakibi Hamburg'un 5 puan önünde lider durumda bulunan Arminia Bielefeld, ligin son sırasındaki Dynamo Dresden'i Schüco Arena'da konuk edecek.
Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Ligi ile Avusturya Ligi maçlarıyla da keyfine keyif kat!
Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!