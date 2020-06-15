15.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandırİşte günün CANLI YAYIN listesi...15: 00 LP Andreev, Danila - Shirokov, Vladimir15: 30 LP Demic, Ying - Vladimirovich Vahnin, Geo15: 30 LP Gribkov, Alexander - Vakar, Sergey16: 00 LP Yanshaev, Alexey - Gribkov, Alexander16: 30 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Andreev, Danila16: 30...

Bu bir ilandır

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

15: 00 LP Andreev, Danila - Shirokov, Vladimir

15: 30 LP Demic, Ying - Vladimirovich Vahnin, Geo

15: 30 LP Gribkov, Alexander - Vakar, Sergey

16: 00 LP Yanshaev, Alexey - Gribkov, Alexander

16: 30 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Andreev, Danila

16: 30 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Novikov, Ilya

17: 00 LP Novikov, Ilya - Pandur, Ivan

17: 30 LP Shirokov, Vladimir - Vladimirovich Vahnin, Geo

19: 00 LP Troyanov, Yaroslav - Kolesnikov, Dmitriy

19: 00 LP Skrebnev, Aleksandr - Ogay, Sergey

19: 30 LP Suharkov, Oleg - Arutiunyan, Artem

19: 30 LP Bazilevsky, Vitaly - Merkushin, Yuriy

20: 30 İS1 Levante - Sevilla

21: 00 PO1 Maritimo - Gil Vicente

21: 30 AL2 Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden

23: 00 İS1 Real Betis - Granada

Derbi Sevillano'dan galibiyetle ayrılan Sevilla, bu akşam Levante deplasmanında 3 puan arıyor. Derbinin kaybedeni Real Betis ise evinde Granada'yı ağırlayacak...

En yakın rakibi Hamburg'un 5 puan önünde lider durumda bulunan Arminia Bielefeld, ligin son sırasındaki Dynamo Dresden'i Schüco Arena'da konuk edecek.

Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Ligi ile Avusturya Ligi maçlarıyla da keyfine keyif kat!

Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!







Haber Yayın Tarihi:

Son Dakika

Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık

Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı

Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum

Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar

Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?

Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak

Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı

Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak

F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti

Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti

Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi

G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi

Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır