Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti" filminin galası Atlas Sineması'nda yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen, Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan filmin galasına siyaset ve sanat dünyasından isimlerin yanı sıra filmin yönetmeni, yapımcısı ve oyuncuları katıldı.

Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, çok heyecanlı olduğunu belirterek, sorumluluk isteyen bir işe imza attıklarını söyledi.

"Türk halkı çok atik davranıp bu işi anında çözmüştür"

Petekkaya, 15 Temmuz darbe girişiminde sokağa çıkan insanlara büyük şükran duyduğunu ifade ederek, "Bu asla unutulmaması gereken çok önemli bir gündür. Çocuklarımızın, torunlarımızın unutmaması gereken bir olaydır. Türk milleti, Türk halkı çok atik davranıp bu işi anında çözmüştür. Böyle bir millet de bence dünyada yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Filmi bir belge olsun ve bundan sonra böyle bir hadise yaşanmasın ümidiyle çektiklerini vurgulayan Petekkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu filmin başarısının yarısından çoğu yardımcı oyuncu arkadaşlarımızındır. Gerçekten onların coşkusu olmasaydı biz bu filmi çekemezdik. Çünkü bu Türk halkının filmidir. Bizler figürandık, o gün Türk halkı başroldü. Zannediyorum 360 sinemada gösterime girecek. Dilerim herkes izler. O gece yaşananları yansız anlattık. İçinde hiçbir siyasi, politik bir şey yoktur. Gerçek neyse onu çektik. O gün sokağa çıkan herkes sayesinde şu an buradayız. O gün şehit olan tüm vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Sokağa çıkan herkesten Allah razı olsun."

Yönetmen Volkan Kocatürk AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakın tarihin en önemli olaylarından birini anlatmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, 1000 kişilik yardımcı oyuncu kadrosuyla 28 bin metrekarelik bir alanda çalıştıklarını söyledi.

15 Temmuz'a yetiştirmek yoğun çaba gösterdiklerinin altını çizen Kocatürk, "Tüm Türkiye canını ortaya koydu. O sebeple biz çatışmaların yoğun olduğu iki lokasyona fokuslandık. Bütün ülkede gösterilen reaksiyonu temsili olarak 2 yerde özetlemeye çalıştık." dedi.

"Beni heyecanlandıran şey siyaset üstü bir film olmasıydı"

Oyuncu Ferhat Yılmaz da filmde çok kritik bir rolü üstlendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Senaryo ilk geldiğinde beni heyecanlandıran şey siyaset üstü bir film olmasıydı. Bir halk hareketi ruhunu veriyordu. Emperyalizme karşı herkes tek vücut dışardaydı. Çanakkale'de cephede savaşırken kimse birbirine partisini sormadı. Belki de cumhuriyet tarihinin en kritik en vahim olayıydı. Gerçek olan bir olayı aynı şekilde gerçek yapmak inanılmaz bir şeydi. Onu başardığımızı düşünüyorum."

Oyuncu Burak Haktanır, filmin vizyona girmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, çok emek verilen bir film ortaya koyduklarını dile getirdi.

Oyuncu Sibel Aytan ise böyle bir filmde rol aldığı için mutlu olduğuna vurgu yaparak, "Her şeyden önce Türkiye'nin yakın tarihinde böyle önemli bir olayın hikayesinin anlatımında bir parça olabilmek bir oyuncu olarak benim için çok kıymetli. Çok özel bir sahnem var ve 'Türkiye Geçilmez' diyorum." dedi.

Film için Türkiye'nin en büyük kapalı dekoru inşa edildi

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği filmin başrollerini Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper üstlenirken, oyuncular arasında Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan yer alıyor.

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenilen film, Çengelköy'de pastane işleten Cevdet (Erkan Petekkaya) ve çocuklarının öyküsünü merkeze alıyor.

Siparişleri yetiştirmeye çalışırken köprüde bir anda darbeci askerlerle karşı karşıya gelen Cevdet'in yolu, işine geç kalan güvenlik görevlisi Güray (Tugay Mercan) ve küçük kızıyla birlikte köprüde sıkışıp kalan Mustafa (Serkan Ercan) ve diğer vatandaşlarla kesişir.

Aynı anda Cevdet'in oğlu Yusuf (Baran Bölükbaşı) da Çengelköy'de mahalledekiler ve güvenlik güçleriyle birlikte darbecilere karşı mücadeleyi sürdürmektedir. O sırada hastanede ise doktor Aysel (Deniz Bolışık), sabaha kadar darbeciler tarafından vurulan vatandaşları kurtarmak için çaba göstermektedir.

Hazırlıkları Kasım 2020'de başlayan film için Türkiye'nin en büyük kapalı dekoru inşa edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çengelköy 12 biner metrekarelik kapalı alana inşa edildi. Film için toplam 24 bin metrekare kapalı alan dekor hazırlandı.

3 Şubat 2021'de başlayan dekor inşa çalışması 40 günde tamamlandı ve 15 Mart'ta filmin çekimlerine geçildi. 8 hafta süren çekimler boyunca, 150 kişilik ekip ve 7 bin 500 yardımcı oyuncu görev alırken, 1250 aksesuar araç, tank ve askeri kamyon kullanıldı.

Filmin yapımcılığını Rafadan Hayat Film, ortak yapımcılığını ise TRT üstlenirken Koza Altın, İstikbal, Halkbank ve Ziraat Bankası da filme sponsor oldu.