15-19 yaş grubundaki doğurganlık hızı düştü

Adölesan doğurganlık hızı (15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısı), 2001 yılında binde 49 iken, geçen yıl binde 19'a geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), internet sitesinden yapılan duyuruya göre, canlı doğan bebek sayısı geçen yıl 1 milyon 248 bin 847 oldu. Doğum yapan annelerin yaş gruplarına bakılarak doğurganlık hızları incelendiğinde, en yüksek yaşa özel doğurganlık hızının 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubundaki doğurganlık hızı binde 128 oldu, diğer bir ifadeyle 25-29 yaş grubundaki her bin kadın başına 128 doğum düştü.

Adölesan doğurganlık hızı, 2001 yılında binde 49 iken, geçen yıl binde 19'a geriledi. Yani 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 2001'de 49, 2018'de 19 doğum gerçekleşti.

Ağrı en yüksek il

Adölesan doğurganlık hızının en yüksek olduğu il, binde 57 ile Ağrı oldu. Ağrı'yı binde 54 ile Muş, binde 46 ile Şanlıurfa ve binde 42 ile Kilis izledi. Adölesan doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise binde 4 ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane'yi binde 5 ile Rize ve Trabzon, binde 6 ile Artvin ve Bayburt izledi.

Doğum yapan annelerin ortalama yaşının 2009 yılında 27,4, 2018 yılında ise 28,9 olduğu görüldü.

Bu annelerin 2015'te yüzde 1,7'si yabancı uyruklu iken, 2018 yılında yabancı uyruklu anne oranı yüzde 2,3 olarak kaydedidi.

Geçen yıl doğum yapan annelerin yüzde 14,7'si evliliğinin ilk yılında anne olurken, yüzde 11,1'i ise ilk evlilik yıldönümünü kutlamadan bebeğini kucağına aldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

