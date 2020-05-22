15-20 yaş arası gençler için sokağa çıkma izni başladı - Son Dakika

Normalleşme planı çerçevesinde bugün 15-20 yaş arasındaki kişilere verilen 4 saat süreli sokağa çıkma izni, saat 11.00 itibarıyla başladı.

Korona virüs salgınında normalleşme planı çerçevesinde 0-14 yaş, 15-20 yaş ve 65 yaş üstü olmak üzere üç farklı yaş grubundaki vatandaşlar için bir süredir belirli tarih ve saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. Bu kapsamda bugün de 15-20 yaş arasındaki kişilere izin verildi. 15-20 yaş arasındaki gençlere sokağa çıkma izni saat 11.00 itibarıyla başladı. 15-20 yaş arasındaki gençler, saat 11.00 ila 15.00 arasında sokağa çıkabilecek.

(İHA)