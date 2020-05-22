15-20 yaş arası gençler izinle birlikte çarşıya akın etti - Son Dakika

15-20 yaş arası gençler izinle birlikte çarşıya akın etti

KİLİS - Kilis'te, 15-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra bazı gençler ailesiyle alışveriş yaparken, bazıları da arkadaşlarıyla çarşıda gezdi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de 15-20 yaş gurubunun sokağa çıkmasına izin verilmesinin ardından gençlerin bazılara arkadaşlarıyla çarşıda gezdi. Bazı gençler ise anne ve babaları ile birlikte mağazalarda giysi, ayakkabı aldı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı iş yerlerinde ve önlerinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşların tedbirlere uymadıkları gözlendi.