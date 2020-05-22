15-20 yaş arası gençler sokaklara indi - Son Dakika

Hükümetin uyguladığı yeni genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında normalleşme planı çerçevesinde 15-20 yaş arası gençler, saat 11.00 itibarıyla dört saat süreyle sokaklara indi.



Ordu'nun Ünye 15-20 yaş arasındaki gençler, bugün saat 11.00-15.00 arasında toplam dört saat süreyle sokağa çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi ile saat 11.00 itibarıyla ikinci kez dışarıya çıkan gençler, Ünye'de meydanlara, alışveriş merkezlerine ve sahil boyunca yürüyüş yapmaya çıktı. Havanında serin olmasından dolayı dışarı çıkan gençlerin kimi paten kullandı kimi bisiklet sürdü kimi de yürüyüş yaptı. Fiziksel mesafe kurallarına dikkat eden gençler maskesiz dolaşmazken, saat 15.00 olduğunda ise evlerine gittikleri görüldü. - ORDU