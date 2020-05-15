15-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler, sokağa çıkmanın keyfini yaşadı - Son Dakika

15-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler, sokağa çıkmanın keyfini yaşadı

Orta ve Doğu Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle sokağa çıktı.

Orta ve Doğu Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle sokağa çıktı.

Trabzon'da çocuklar ve gençler, uzun bir aranın ardından ilk kez dışarı çıkmanın heyecanını yaşadı. Arkadaşları ile bir araya gelen gençler sohbet etti, futbol oynadı. Bazı çocukların aileleri ile gençlerin de arkadaşları ile alışveriş yaptıkları görüldü.

Ordu

Ordu'da çocuklar ile gençler, uzun bir aradan sonra dışarıya çıktı. Kentte sıcak hava dolayısıyla özellikle sahil kenarını tercih eden gençler, hasret gidererek sohbet etti. Deniz kenarında bir araya gelen bazı gençler, gitar eşliğinde şarkılar söyledi. Çocuklar ile gençler bisiklet sürdü, paten ve kaykay yaparak gönüllerince eğlendi. Altınordu Belediyesi ekipleri, 15-20 yaş grubuna maske dağıttı.

Rize

Rize'de sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Rize'de birçok genç, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı ile Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde gezinerek arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

15 yaşındaki Tokay Köse, uzun zaman sonra ilk defa dışarı çıktığı belirterek "Arkadaşımla geziyorum. Dört saat az bir zaman. Bu zamanı değerlendiriyoruz. Okul zamanı okulu özlemezdik. Şimdi ise okulu özler olduk." diye konuştu.

Rize Belediyesi, dışarı çıkacak çocuklar için oyun parklarındaki önlemleri artırarak hijyen kurallarına uygun şekilde gün boyu yıkama faaliyetlerini sürdürdü.

Artvin

Artvin'de, kontrollü sosyal yaşama geçiş süreciyle uzun bir süre sonra sokağa çıkan gençler, okul bahçelerine akın ederek basketbol ve futbol oynadı. Bazı gençler de Çoruh Nehri'nin kenarında bulunan Çoruh Park sosyal yaşam alanına giderek burada yürüyüş yaparak zaman geçirdi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de 15-20 yaş grubundaki gençler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılmasıyla dışarıya çıktı. Kent merkezinde saat 11.00'den itibaren maske takarak sokağa çıkmaya başlayan gençler, dışarıda olmanın keyfini yaşadı. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde cadde ve sokaklarda yürüyüş yapan gençler, arkadaşlarıyla da hasret giderdi.

Gençlerden Nazlı Doruk, 2 aydır evden dışarı çıkmadığını belirterek "Bu iki aylık dönemde evde ders çalıştım. YKS sınava hazırlanıyorum. Çok zorlanıyoruz ders çalışırken ama yapacak bir şey yok evde kalmak gerekiyor. Umarım bu salgın en kısa sürede biter." dedi.

Ceyda Çetin ise dışarıya çıkmaktan çok mutlu olduğunu anlatarak "Her yer kapalı, zaten yapabileceğimiz çok bir şey yok. Evde kaldığım süreçte ders çalıştım. YKS sınavına hazırlanıyorum. Sınava hazırlandığım için ben virüsü fırsata çevirdim." diye konuştu.

Bayburt

Bayburt'ta aile ve arkadaşlarıyla dışarı çıkan çocuklar, park ve yeşil alanlarda gezerek güneşli havanın tadını çıkardı. Sokağa çıkan çocukların çoğu, kentteki Çoruh Nehri etrafındaki yürüyüş alanlarında zaman geçirip bisikletle gezdi.

15-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler, sokağa çıkmanın keyfini yaşadı

Doğu Karadeniz, Futbol, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 02:46 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler, sokağa çıkmanın keyfini yaşadı - Son Dakika

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