15-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler sokağa çıktı - Son Dakika

Sokağa çıkan gençlerin yürümesi

Gençlerin birbirleriyle sohbet etmesi

Polis ekiplerinin maske takmayan gençleri uyarması GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de 15-20 yaş grubundaki gençler Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılmasıyla birlikte dışarıya çıktı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de 15-20 yaş grubundaki gençler, sokağa çıkmanın heyecanını yaşadı. Kent merkezinde maske takarak sokağa çıkan gençler, arkadaşlarıyla sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yürüyüş yaptı. Kentte denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri de özellikle Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde yoğunluk oluşturan gençleri maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyardı.