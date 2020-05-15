15-20 yaş arasındaki gençler uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı - Son Dakika

Kilis'te de 15-20 yaş arası gençler sosyal mesafe kuralına uygun şekilde dışarı çıktı.

Bazı gençler park ve bahçelerde eğlenmeyi tercih ederken bazıları da cadde ve sokaklarda yürüyüş yaptı.

Yürüme mesafesinden fazla uzaklaşan gençler ise polis ekiplerince yaşadıkları bölgelere yönlendirildi.

İznini Cumhuriyet Meydanı'nda geçiren Gürkan Kaya, yaklaşık 2 ay sonra ilk defa dışarı çıktığı belirterek, uygulamanın belirli aralıklarla tekrarlanması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, denetimlerini sıkılaştıran polis ekipleri vatandaşı sosyal mesafe ve maske kuralları başta olmak üzere alınan tedbirlere uymaları yönünde uyardı.