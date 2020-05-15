15-20 yaş arasındaki gençler uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı - Son Dakika

Kaykay yapan gençler
Medyanda oturan gençler
Gençlerden Rami Fettah'ın konuşması
Gençlerden Hamza Solman'ın konuşması
SİİRT - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, uzun bir aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşadı.
Siirt
Siirt'te de saat 11.00'den itibaren maske takarak dışarı çıkan gençler, sosyal mesafe kuralına uygun yürüyüş yaptı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gençler, güneşli havanın kaykay yaparak keyfini çıkardı.
Rami Fettah (17) uzun zamandan sonra ilk kez sokağa çıktığına işaret ederek, 4 saatlik süreci fırsat bilerek kaykay yapmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.
Hamza Solman (16) "Yaklaşık 50 gündür sokağa çıkmıyorum. Evde kaldığımız günlerin acısını burada gezerek, oynayarak çıkarıyoruz." şeklinde konuştu.