15-20 yaş arasındaki gençler uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı - Son Dakika

15-20 yaş arasındaki gençler uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı

Kaykay yapan gençler Medyanda oturan gençler Gençlerden Rami Fettah'ın konuşması Gençlerden Hamza Solman'ın konuşması SİİRT - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, uzun bir aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Kaykay yapan gençler Medyanda oturan gençler Gençlerden Rami Fettah'ın konuşması Gençlerden Hamza Solman'ın konuşması SİİRT - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, uzun bir aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşadı. Siirt Siirt'te de saat 11.00'den itibaren maske takarak dışarı çıkan gençler, sosyal mesafe kuralına uygun yürüyüş yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gençler, güneşli havanın kaykay yaparak keyfini çıkardı. Rami Fettah (17) uzun zamandan sonra ilk kez sokağa çıktığına işaret ederek, 4 saatlik süreci fırsat bilerek kaykay yapmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı. Hamza Solman (16) "Yaklaşık 50 gündür sokağa çıkmıyorum. Evde kaldığımız günlerin acısını burada gezerek, oynayarak çıkarıyoruz." şeklinde konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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