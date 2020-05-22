15-20 yaş arasındakiler, yeniden sokağa çıkmanın keyfini yaşadı - Son Dakika

15-20 yaş arasındakiler, yeniden sokağa çıkmanın keyfini yaşadı
Sokakta yürüyen gençler Bankta oturan gençler TRABZON - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle bir hafta aranın ardından yeniden dışarı çıktı.
Sokakta yürüyen gençler
Bankta oturan gençler TRABZON - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle bir hafta aranın ardından yeniden dışarı çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 02:13 Kaynak: AA
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