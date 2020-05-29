15-20 yaş grubu gençler sokağa çıktı - Son Dakika

Gençlerin arkadaşlarıyla konuşması

Gençlerin yürümesi KAYSERİ - Kayseri'de dışarı çıkamayan 15-20 yaş aralığındaki gençler, bugün 3. kez dışarı çıktı.

Kentin park ve bahçelerine giden gençler, görüşmedikleri arkadaşlarıyla özlem giderdi.

Bazı gençler bisiklete binmeyi tercih ederken, bazıları da parklar da yürüyüş yaptı ve arkadaşlarıyla sohbet etti.

Arkadaşlarıyla Talas ilçesindeki bir parkta buluşan 17 yaşındaki Atakan Çetin AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir evde olduklarını söyledi.

Arkadaşlarını özlediğini belirten Çetin, "Yaklaşık 2 aydır evdeyiz. Şuan kısıtlama yokken arkadaşlarımızla dışarı çıktık. Gayet iyiyiz. Sohbet edip özlem gideriyoruz. Her şeyi özlemişiz. Evde dur dur sıkıldık. Nefes aldığımızı hissediyorum. Herşey güzel" dedi.