15-20 yaş grubundaki gençler sokakta - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 - 20 grubu gençler, uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

Kavak'ta 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile parklara gelerek arkadaşları ile buluşan gençler, maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak hasret giderdi.

Arkadaşları ile buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren 16 yaşındaki Ayşe Solmaz, "42 gündür sokağa çıkamadık. Arkadaşlarımızdan uzak kaldık. Bir gün de olsa bizlere getirilen sokağa çıkma izni dolayısıyla birbirimizi görme fırsatına kavuştuk. Haftada bir gün olsun sokağa çıkma izini verilmesi uygun olur görüşündeyim." dedi.