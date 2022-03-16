15,5 KİLO UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI - Son Dakika

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 15 kilo 550 gram skunk ve esrar ele geçirilirken, Ali Ö. (38) gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, aracın farklı yerlerine saklanmış 7 kilo 250 gram skunk, 8 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Toplam 15 kilo 550 gram uyuşturucu maddeye el konulurken, araç sürücüsü Ali Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ali Ö. adliyeye sevk edildi.