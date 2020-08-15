15 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
15 Ağustos 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:00 Tövbeler Olsun
02:05 Yeşil Deniz
03:35 Zaman Matinesi
04:05 Hangimiz Sevmedik
04:25 Kalk Gidelim
06:30 Ege'nin Hamsisi
06:40 İncir Ağacı
08:05 Uğurlugiller
09:15 Perihan Abla
09:15 Yeşil Deniz
11:10 Gülşen Abi
11:40 Tozkoparan
12:05 Yedi Numara
13:20 Hangimiz Sevmedik
13:55 Yeditepe İstanbul
14:00 Yeditepe İstanbul
15:45 Kalk Gidelim
15:55 Tövbeler Olsun
16:00 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Dangal
20:00 Kalk Gidelim
23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
23:45 Zaman Matinesi
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 06:42
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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