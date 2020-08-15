15 Ağustos 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Apartmanlar Yarışıyor
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:00 Masterchef Türkiye 2020
10:00 Masterchef Türkiye 2020
13:00 Oynat Bakalım
13:00 Doya Doya Moda
15:15 Oynat Bakalım
15:30 Doya Doya Moda
16:15 Sinema
16:15 Apartmanlar Yarışıyor
20:00 Masterchef Türkiye 2020