Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Pasifik Savaşı
02:30 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
03:15 Müzik Arası
04:30 Afili Aşk
07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Haftasonu
13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
14:00 Kod Adı: Olympus
16:15 Baht Oyunu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Mandıra Filozofu
22:30 Mandıra Filozofu
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Ağustos 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika