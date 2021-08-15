15 Ağustos 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Pasifik Savaşı

02:30 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

03:15 Müzik Arası

04:30 Afili Aşk

07:30 Konuştukça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Haftasonu

13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

14:00 Kod Adı: Olympus

16:15 Baht Oyunu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Mandıra Filozofu

22:30 Mandıra Filozofu