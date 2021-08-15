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15 Ağustos 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

15 Ağustos 2021 Kanal d Yayın Akışı

15.08.2021 06:42
15 Ağustos 2021 Kanal d Yayın Akışı, System.String[]

15 Ağustos 2021 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Pasifik Savaşı

02:30 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

03:15 Müzik Arası

04:30 Afili Aşk

07:30 Konuştukça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Haftasonu

13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

14:00 Kod Adı: Olympus

16:15 Baht Oyunu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Mandıra Filozofu

22:30 Mandıra Filozofu

15 Ağustos 2021 Kanal d Yayın Akışı
15 Ağustos 2021 Kanal d Yayın Akışı

Mandıra Filozofu, Selim Yuhay, Kanal D, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 15 Ağustos 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika


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