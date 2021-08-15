15 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:15 Kazara Aşk

04:00 Geniş Aile

06:00 Medcezir

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Kaçak Gelinler

11:15 Bir Demet Tiyatro

13:15 Erkenci Kuş

15:15 En Güzel Bölüm

15:30 Kazara Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Hükümet Kadın 2

22:15 Hükümet Kadın 2