15 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

15 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı
15.08.2021 06:42
15 Ağustos 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:15 Kazara Aşk
04:00 Geniş Aile
06:00 Medcezir
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Kaçak Gelinler
11:15 Bir Demet Tiyatro
13:15 Erkenci Kuş
15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Kazara Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Hükümet Kadın 2
22:15 Hükümet Kadın 2
Son Dakika 23:11 Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgesindeki son durumu paylaştı: 58 can kaybımız, 77 kayıp ihbarımız var 22:27 Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı 21:19 Afganistan'da 2 şehir merkezi daha Taliban kontrolüne geçti, Mareşal Raşid Dostum ülkeden kaçtı 21:09 Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti 19:54 Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı 17:47 Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada 15:35 Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı 14:43 Oyuncu Levent Ülgen, hakkında yapılan yalan haberlere sert çıktı: Bunu yapmak ahlaksızlık ve sorumsuzluktur