15 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

00:15 Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol

02:40 Seksenler

04:30 İmparatoriçe Ki

06:45 Yeşil Deniz

09:25 Diriliş Ertuğrul

12:25 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

13:40 Dünya Hali

16:00 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Seneye Bu Zamanlar

22:30 3'te 3