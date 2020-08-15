15 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi

Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak: Yeni sezon kadromuz hafta içi tamamlanacak
"Anlaşma sağladığımız oyuncular var""Ömer Erdoğan bizim için en doğru isimdi" "Hatayspor için gece gündüz çalışıyoruz" "Taraftarımız sabırlı olsun"
Hatayspor Futbol Şube Sorumlusu Yardımcı: Lige tat katacağız "10 transfer düşünüyoruz" "Ömer hocamıza güveniyoruz" "Kadromuz yabancı ağırlıklı olacak" "Stadımız yeni sezona yetişecek" "İskelet kadromuzu koruyacağız"
GALATASARAYSarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇESarı-lacivertli takım, çalışmalarına devam edecek.
DENİZLİSPOR13.00 Yeşil-siyahlılar, teknik direktör Robert Prosinecki için imza töreni düzenleyecek.
ATLETİZM
16.00 Denizli'de Turkcell U20 Kulüpler Ligi yarışmaları başlayacak.