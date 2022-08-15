15 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! - Son Dakika
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15 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!

15.08.2022 11:07
15 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!

Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Ağustos Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Ağustos Pazartesi Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…

Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Ağustos Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:

  • 15.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SART MAHALLESİ TAMAMI VE YILMAZ MAHALLESİ TREN YOLU CİVARI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİNYALİZASYONLARI VE DEVLET DEMİR YOLLARI GEÇİŞ NOKTALARI
  • 15.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI LALELİ MAHALLESİ SARUHAN OTEL CIVARINDAKİ TÜM İŞLETMELER VE TİCARETHANELER
  • 15.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİKÖY MAHALLESİ CEM AKYÜZ ÖZEL, FEHMİ SAY VE ARK. TRAFOLARI
  • 15.08.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SAYALAR MAHALLESİ TAMAMI
  • 16.08.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM TURGUTALP MH TAMAMI,İNÖNÜ MH: YÜKSEL SK,EMİN ALİ ÖZGÜR CD VE CİVARI,TAMER SK,MUSTAFA SAĞLAM SK,ŞERİF AYTAÇ SK VE CİVARI,MEHMETÇİK SK,ŞEHİT POLİS HALİL TAŞÇI SK VE CİVARI,DUYGU SK,TURGUT ÖZAL CD BİR BÖLÜMÜ,KAMELYA SK,DUMLUPINAR SK,HAMİDİYE MH: VEFA SK,SAHİL SK,ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SK,OĞUL SK,BURÇİN SK,BURÇAK SK,ÖLEN SK,ÜRÜN SK,ŞEHİTLİK SK BİR BÖLÜMÜ,TEĞMEN OSMAN SK BİR BÖLÜMÜ,DR ÇELİKBİLEK SK VE CİVARI,ŞEHİT KOMİSER ER ABDİL GÜNDOĞAN SK VE CİVARI,TEĞMEN OSMAN SK,ŞERİF AYTAÇ SK VE CİVARI,DR AHMET SK VE CİVARI,HAMİDİYE MH: SEHER SK VE CİVARI,BALDIRLAR SK,MEHMETÇİK SK,ATATÜRK MH:SEZER SK,KÜLTÜR SK VE CİVARI,KESKİN SK VE CİVARI,RIFAT KARACA CD BİR BÖLÜMÜ,VEHBİ TÜZEL CD BİR BÖLÜMÜ,EKREM SK,ALTAY SK,CAMCILAR SK,VELİ HOCA SK,ŞEHİT ER FEVZİ ZORLU SK,VELİ KOŞER SK VE CİVARI,AKARSU SK,ŞEHİT ASTEĞMEN ERDOĞAN YENİ SK VE CİVARI,ÖĞRETMEN SALİM ÖRGE SK,İHSAN KUTLUSOY SK,BALKAN SK,GAZİ OSMAN PAŞA CD BİR BÖLÜMÜ,SUR SK,BAĞLAR CD BİR BÖLÜMÜ,YAREN SK,BİRGİN SK,NİHAT DANIŞMENT MH:BAĞLAR CD BİR BÖLÜMÜ,M.KURAL SK,ÇELİK SK,HAZAR SK,TURGUT ÖZAL CD BİR BÖLÜMÜ,TACİK SK,TUANA SK,İREM SK,ULUDAĞ SK,NİSAN SK,MERİDYEN SK,ORTANCA SK,İSTİKBAL SK,SENA SK,TÜRKMEN CD,FERHAT SK,ASLI SK,TÜTÜN SK,OYA SK,13 EYLÜL MH:KÖSE SK BİR BÖLÜMÜ,DEĞİRMEN CD BİR BÖLÜMÜ,M.SEREN SK,BONCUKLU SK,MEHMET KURT SK,AYGÖREN SK,ÖZTAŞLI SK,KURS SK,ÖKLÜ SK,GÜLER SK,VE ÖZEL TRAFOLAR
  • 16.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 75 YIL MAHALLESİ, LALAELİ MAHALLESİ, MESİR MAHALLESİ CIVARINDAKİ MESKEN VE TİCARETHANELER
  • 16.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AŞAĞIÇOBANİSA MAHALLESİNE BAĞLI OLAN CUMHURİYET CAD.İNKİLAP CAD.KARAOSMANOĞLU CAD. VE CIVARINDAKİ TÜM SOKAKLAR İŞLETMELER
  • 16.08.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI DUALAR DERE MAHALLESİ TAMAMI
  • 16.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BEYOBA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI ÖZEL TRAFOLU TST VE İŞLETMELER BÜNYANOSMANİYE TST TR-3
  • 16.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KURTULUŞ MAHALLESİ, AKSOYBMAHALLESİ,HACIBEKTAŞLI SOSYAL BİLİMLER OKULU,MASKİYE AİT İÇME SUYU POMPALARI
  • 16.08.2022 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÜNEYDAMLARI MAHALLESİ KILLILAR MEVKİİ, KAHRAMANLAR, ZİYANLAR, YENİKÖY, ÖZPINAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI
  • 16.08.2022 16:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM TURGUTALP MH TAMAMI,İNÖNÜ MH: YÜKSEL SK,EMİN ALİ ÖZGÜR CD VE CİVARI,TAMER SK,MUSTAFA SAĞLAM SK,ŞERİF AYTAÇ SK VE CİVARI,MEHMETÇİK SK,ŞEHİT POLİS HALİL TAŞÇI SK VE CİVARI,DUYGU SK,TURGUT ÖZAL CD BİR BÖLÜMÜ,KAMELYA SK,DUMLUPINAR SK,HAMİDİYE MH: VEFA SK,SAHİL SK,ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SK,OĞUL SK,BURÇİN SK,BURÇAK SK,ÖLEN SK,ÜRÜN SK,ŞEHİTLİK SK BİR BÖLÜMÜ,TEĞMEN OSMAN SK BİR BÖLÜMÜ,DR ÇELİKBİLEK SK VE CİVARI,ŞEHİT KOMİSER ER ABDİL GÜNDOĞAN SK VE CİVARI,TEĞMEN OSMAN SK,ŞERİF AYTAÇ SK VE CİVARI,DR AHMET SK VE CİVARI,HAMİDİYE MH: SEHER SK VE CİVARI,BALDIRLAR SK,MEHMETÇİK SK,ATATÜRK MH:SEZER SK,KÜLTÜR SK VE CİVARI,KESKİN SK VE CİVARI,RIFAT KARACA CD BİR BÖLÜMÜ,VEHBİ TÜZEL CD BİR BÖLÜMÜ,EKREM SK,ALTAY SK,CAMCILAR SK,VELİ HOCA SK,ŞEHİT ER FEVZİ ZORLU SK,VELİ KOŞER SK VE CİVARI,AKARSU SK,ŞEHİT ASTEĞMEN ERDOĞAN YENİ SK VE CİVARI,ÖĞRETMEN SALİM ÖRGE SK,İHSAN KUTLUSOY SK,BALKAN SK,GAZİ OSMAN PAŞA CD BİR BÖLÜMÜ,SUR SK,BAĞLAR CD BİR BÖLÜMÜ,YAREN SK,BİRGİN SK,NİHAT DANIŞMENT MH:BAĞLAR CD BİR BÖLÜMÜ,M.KURAL SK,ÇELİK SK,HAZAR SK,TURGUT ÖZAL CD BİR BÖLÜMÜ,TACİK SK,TUANA SK,İREM SK,ULUDAĞ SK,NİSAN SK,MERİDYEN SK,ORTANCA SK,İSTİKBAL SK,SENA SK,TÜRKMEN CD,FERHAT SK,ASLI SK,TÜTÜN SK,OYA SK,13 EYLÜL MH:KÖSE SK BİR BÖLÜMÜ,DEĞİRMEN CD BİR BÖLÜMÜ,M.SEREN SK,BONCUKLU SK,MEHMET KURT SK,AYGÖREN SK,ÖZTAŞLI SK,KURS SK,ÖKLÜ SK,GÜLER SK VE ÖZEL TRAFOLAR
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Manisa, Soğuk Haber, Yaşam, Son Dakika

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