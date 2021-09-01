Üye Girişi
15 akademisyen TÜBİTAK 4005 Projesi için BİLSEM'de eğitim alacak - Son Dakika

15 akademisyen TÜBİTAK 4005 Projesi için BİLSEM'de eğitim alacak

01.09.2021 18:27

15 akademisyen TÜBİTAK 4005 Projesi için BİLSEM'de eğitim alacak TÜBİTAK 4005 yenilikçi eğitim yaklaşımları projesi kapsamında kabul gören 'Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ile materyal tasarımında akademisyen ve öğretmen işbirliği' adlı proje için 15 akademisyen ve 15 öğretmen Kdz.

15 akademisyen TÜBİTAK 4005 Projesi için BİLSEM'de eğitim alacak

ZONGULDAK - TÜBİTAK 4005 yenilikçi eğitim yaklaşımları projesi kapsamında kabul gören 'Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ile materyal tasarımında akademisyen ve öğretmen işbirliği' adlı proje için 15 akademisyen ve 15 öğretmen Kdz. Ereğli'de bir araya geldi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi'nin proje sahibi olduğu ve Kdz. Ereğli Şahinde-Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi'nin işbirliğinde gerçekleştirilecek. "Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ile materyal tasarımında akademisyen ve öğretmen işbirliği" adlı TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Yaklaşımları Projesi, Kdz. Ereğli'de uygulanmaya başladı.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı, Kdz. Ereğli Belediyesi ve Kdz. Ereğli İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü'nün de destek verdiği proje kapsamında farklı üniversitelerden 15 akademisyen ve 15 öğretmen, 1-9 Eylül tarihleri arasında Şahinde-Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim alacak.

BİLSEM konferans salonunda gerçekleştirilen projenin açılış etkinliğine BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, BİLSEM Müdürü Serkan Çakır, proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Bayram Gökbulut, projede araştırmacı uzman olarak görev alacak BİLSEM Kimya Öğretmeni Gürol Keserci ile Fizik Öğretmeni Adnan Akyüz, proje eğitmenleri Müzeyyen Merve Bakangöz ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Muzaffer Özdemir, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

Gökbulut, projenin amacını açıkladı

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Bayram Gökbulut, hayata geçirecekleri projenin Zonguldak ilinin ilk TÜBİTAK 4005 projesi olma özelliğini taşıdığını belirtti. Projeye Batı Karadeniz Bölgesi'nde bulunan illerde Üniversiteler Birliği'ne üye Bolu, Kastamonu, Karabük, Düzce, Sakarya'da bulunan öğretmen ve akademisyenlerin katılmasının öngörüldüğünü belirten Gökbulut açıklamasında; "Milli Eğitim Bakanlığı'nda alt yapısında çalıştım, programların hazırlanmasında çalıştım, uzaktan eğitimin çok farklı bir şey olduğunu gördüm. Kovit 19 ile birlikte bütün öğretmen arkadaşlarım, akademisyenler, veliler, öğrenciler bir anda dijital ekranların karşısında buldular kendilerini. Ne yapacağımızı bilemedik; sunular hazırladık sunularla etkileşim olmadı, hazır olan materyalleri kullanmaya başladık. Bu defa hazır olan materyaller de yetmedi bize. Ne yaptık; öğretmenler, akademisyenler bir arayış içerisine girdi. Dediler ki biz kendi materyallerimizi üretmemiz lazım. Nereden başlayacağız, bunun için de en iyi yol artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik. Biz yeni nesli tanımlıyoruz diyoruz ki 'Z' kuşağı, 2000'li yıllardan sonra teknoloji ile doğan kuşak 'Z' kuşağı olarak tanımlanıyor. Bugün yeni bir tanımlama daha girdi işin içerisine 'Alfa' kuşağı diyoruz; 2010 yılından sonra doğan kuşağı da 'Alfa' kuşağı olarak tanımlıyoruz. Bu kuşakların özelliği; çok çabuk sıkılıyorlar, hızlı öğreniyorlar, dikkatli dağılıyor. Onları dünyası bizimkinden çok çok daha farklı. O zaman burada bize düşen görev şu; onların dünyasına bizim giriş yapmamız lazım. O da artırılmış gerçekli ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla mümkün" dedi.

"Ülkemize ve bilim dünyasına hizmet etmiş olacağız"

Proje kapsamında akademisyenleri ve öğretmenleri bir araya getirdiklerini dile getiren Gökbulut, "Karşılıklı birbirimizi eleştiriyoruz, uygulama burada, araştırma bilimsel yön burada birlikte biz bu ülkeye hizmet edelim, materyallerimizi üretelim. Daha sonra üreteceğimiz bu materyalleri EBA'ya yükleyeceğimizi taahhüt ettik. EBA'da artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamaları çok az. Belki buradan güzel ürünler çıkarsa biz onları EBA'ya yüklediğimizde ülkemizdeki bütün öğretmen ve öğrencilere hizmet etmiş olacağız. Bir sonraki aşamada yapmayı planladığımız da direk olarak okullardaki uygulama boyutu. Okullardaki uygulama boyutuna geldiğimizde bilimsel-akademik açıdan bu alanda yapılmış çok fazla çalışma yok, bunlar çok kıymetli çalışmalar, bunların sonucunu biz bilime yönlendirdiğimizde ülkemize ve bilim dünyasına da hizmet etmiş olacağız. O yüzden ben bu projenin Zonguldak ilinden geçen tek 4005 projesi olması adına Ereğli'yi, Zonguldak'ı bu konuda şanslı görüyorum." diye konuştu.

BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz da konuşmasında proje paydaşlarına desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından akademisyen ve öğretmenler Kdz. Ereğli BİLSEM'de 9 gün sürecek eğitimlerine başladı.

15 akademisyen TÜBİTAK 4005 Projesi için BİLSEM'de eğitim alacak
15 akademisyen TÜBİTAK 4005 Projesi için BİLSEM'de eğitim alacak
15 akademisyen TÜBİTAK 4005 Projesi için BİLSEM'de eğitim alacak
15 akademisyen TÜBİTAK 4005 Projesi için BİLSEM'de eğitim alacak

Zonguldak, Öğretmen, Ereğli, BİLSEM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 15 akademisyen TÜBİTAK 4005 Projesi için BİLSEM'de eğitim alacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

VAR hangi pozisyonlarda devreye girecek? MHK tartışmalara son noktayı koydu 19:21 VAR hangi pozisyonlarda devreye girecek? MHK tartışmalara son noktayı koydu Hayatını kaybeden usta sanatçı Ferhan Şensoy'un kızı 9 aylık hamile 18:57 Hayatını kaybeden usta sanatçı Ferhan Şensoy'un kızı 9 aylık hamile Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay yeni hizmet binasında konuştu: Yargı reformunda çalışmalar hızlanacak 18:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay yeni hizmet binasında konuştu: Yargı reformunda çalışmalar hızlanacak
Antalya'da taksilere zam geldi! Taksimetre 6 liradan açılacak, indi bindi 12 lira oldu 18:19 Antalya'da taksilere zam geldi! Taksimetre 6 liradan açılacak, indi bindi 12 lira oldu Elektrik direğindeki kabloları kesen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti 18:04 Elektrik direğindeki kabloları kesen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti Moda devinin defilesi yarıda kesildi! Bir anda bastıran dolu, mankenleri zorda bıraktı 17:22 Moda devinin defilesi yarıda kesildi! Bir anda bastıran dolu, mankenleri zorda bıraktı
Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi 17:09 Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı 16:31 Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son Dakika Haberleri
18:46 Avrupa'nın 5 büyük liginin transfer döneminin kapanmasıyla 20 yıldız futbolcu boşa çıktı
18:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay yeni hizmet binasında konuştu: Yargı reformunda çalışmalar hızlanacak
18:22 Son Dakika: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz
18:07 Yıllarca çalışıp biriktiği parayı dolandırıcıların tek telefonuyla kaptırdı
18:00 Filip Kostic'in Lazio'ya transferi yanlış mail adresi sebebiyle iptal oldu
17:51 Cinnet geçiren babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş, yan yana toprağa verildi
17:49 Haluk Levent koronavirüse yakalandı! Video ile sevenlerine duyurdu
17:29 İzmir-Çanakkale yolunda yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı
17:26 Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu
17:08 Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi
Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak renklerine bağladı Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak renklerine bağladı         
19:31
Son Dakika: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden sığınmacı kararı: Ankara geçici koruma kaydına kapatıldı Son Dakika: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden sığınmacı kararı: Ankara geçici koruma kaydına kapatıldı         
19:11
Avrupa'nın 5 büyük liginin transfer döneminin kapanmasıyla 20 yıldız futbolcu boşa çıktı Avrupa'nın 5 büyük liginin transfer döneminin kapanmasıyla 20 yıldız futbolcu boşa çıktı         
18:47
Son Dakika: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz Son Dakika: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz         
18:22
Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor         
18:09
Haluk Levent koronavirüse yakalandı! Video ile sevenlerine duyurdu Haluk Levent koronavirüse yakalandı! Video ile sevenlerine duyurdu         
17:49
Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti         
17:17
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan küfür skandalı! 12 dakika boyunca küfretti Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan küfür skandalı! 12 dakika boyunca küfretti         
16:39
En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı         
16:21
Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi         
16:09
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı         
15:22
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz         
14:19
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 19:58:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 akademisyen TÜBİTAK 4005 Projesi için BİLSEM'de eğitim alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement