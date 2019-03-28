15. Akbank
Kısa Film Festivali
kapsamında ulusal ve uluslararası olmak üzere iki kategoride düzenlenen ve bu yıl 68 ülkeden toplam bin 406 kısa filmin başvurduğu "Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Yarışması"nı kazananlar belli oldu.
Akbank Sanat'taki ödül töreninde konuşan Akbank Sanat Genel Müdürü Derya Bigalı, 10 gün süren 15'inci Akbank Kısa Film Festivali'nin çok önemli konukları ağırladığını belirterek, "Geçmiş yıllardan bu güne kadar ödül alan yönetmenlerin daha sonraki başarıları hepimiz için bir gurur kaynağı. Bu akşam da ödül alacak yönetmenlerin ileride çok değerli çalışmalarına şahit olacağımıza eminim." dedi.
Bigalı, bu yıl jürinin ödül alacak filmleri seçmekte oldukça zorlandığına dikkati çekerek, ulusal ve uluslararası alanda ödülleri birer tane artırdıklarını söyledi.
Oyuncu Funda Eryiğit
, oyuncu, yazar, yönetmen Ercan Kesal
, yönetmen Ömür Atay
, sinema yazarı Melikşah Altuntaş
ve Derya Bigalı'dan oluşan Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü Ana Jüri Üyeleri'nin değerlendirmeleri sonucu "Ulusal Kategori En İyi Kısa Film Ödülü"nü Burcu Aykar'ın yönetmenliğini üstlendiği Ablam isimli film kazandı. Yönetmen
Elite Zexer, görüntü yönetmeni Hayk Kirakosyan, belgesel yönetmeni Nebojša Slijepcevic, yönetmen, senarist Gordan Matic veDerya Bigalı'nın yer aldığı Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü Ana Jüri Üyeleri ise "Uluslararası Kategori En İyi Kısa Film Ödülü"ne Charles Williams
'ın yönetmenliğini yaptığı "All These Creatures" filmini layık buldu.
Ulusal Kategori Bölümü'nde "Kurbağa Avcıları" ile Batuhan Kurt, "Titanyum" ile Gökçe
Erdem ve "Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var" ile Umut Subaşı
Mansiyon Ödülü'nün sahibi oldu.
Ayrıca 15. Akbank Kısa Film Festivali'nde bu yıl üçüncü kez düzenlenen yapım desteği amaçlı Senaryo Yarışması'nda oyuncu Ahu Türkpençe
, yönetmen-senarist Tunç Davut ve yönetmen-senarist Erdem Tepegöz
'ün yaptığı değerlendirme sonucu Akbank Kısa Film Forum En İyi Senaryo Ödülü'nü "Tapınak" ile Murat Uğurlu
kazandı. Bu bölümde Mansiyon Ödülü, "Dört Gün Üç Gece" filmiyle Enes Yurdaün'e verilirken Jüri Özel Ödülü'nü "Gece Babamızı Ararken" ile Alkım Özmen aldı.
Festivali yakından takip eden sinemaseverler arasında yapılan oylama sonucunda ise, Alican Yücesoy
'un "Taş" isimli filmine "Seyirci Ödülü" verildi.