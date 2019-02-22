Son Dakika Haberleri: 15. Akbank Kısa Film Festivali Programı Açıklandı

15. Akbank Kısa Film Festivali Programı Açıklandı

42 dakika önce

Akbank Kısa Film Festivali, sinema sanatı için kısa filmin öncü rolünün bilinciyle, bu alanda bir platform oluşturmak üzere 18 - 28 Mart tarihleri arasında 15. kez düzenlenecek.

15. Akbank Kısa Film Festivali Programı Açıklandı, System.String[]

68 ülkeden toplam 1.406 kısa filmin başvurduğu 15. Akbank Kısa Film Festivali; "FESTİVAL KISALARI", "DÜNYADAN KISALAR", "KISADAN UZUNA", "DENEYİMLER", "BELGESEL SİNEMA", "PERSPEKTİF", "ÖZEL GÖSTERİM" ve "FORUM" bölümlerinden oluşuyor. Cannes, Venedik, Berlin gibi önemli festivallerden gelen birçok filmin de yer aldığı festivalde; 40 ülkeden 111 kısa ve 3 uzun metraj film seyirciyle buluşacak.

Festival'in DENEYİMLER bölümünün konuğu İsrail'in önemli kadın yönetmenlerinden Elite Zexer. Yönetmenin, Sundance Film Festivali'nden ödüllü ve bununla birlikte toplam 16 ödülü bulunan uzun metraj filmi Sand Storm ve 2 kısa filmi festivalde izlenebilecek. Sanatçı gerçekleştireceği Masterclass ile de sinemaya dair deneyimlerini festival takipçileriyle paylaşacak.

KISADAN UZUNAda bu yıl genç yönetmen Mehmet Can Mertoğlu konuk olacak. Sanatçının Cannes Film Festivali'nde ilk gösterimini yapan ve Yılın En Yenilikçi Yönetmeni ödülüne layık görülen ve toplam 15 ödülü bulunan uzun metraj filmi Albüm ile kısa filmleri Yokuş ve Fer bu bölümde sinemaseverler tarafından izlenebilecek. Ayrıca Mehmet Can Mertoğlu bir söyleşi ile deneyimlerini aktaracak.

BELGESEL SİNEMA bölümünün konuğu ise Hırvat yazar ve yönetmen Nebojsa Slijepcevic.

Bu bölümde; yönetmenin Cannes Film Festivali'nde gösterilen yine bol ödüllü belgeseli Srbenka'nın gösterimi gerçekleşecek ve sanatçı Masterclass ile deneyimlerini festival takipçileriyle paylaşacak.

FORUM bölümünde ise kısa filmlerin fikir aşamasından itibaren desteklenmesi amacıyla düzenlenen KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI yer alıyor. Bu yıl 698 senaryonun başvurduğu yarışmada finale kalan 8 senaryo arasından en iyi senaryo festivalde belirlenecek. Bölüm kapsamında Sırp yazar ve yönetmen Gordan Matic senaryo atölyesi gerçekleştirecek.

Bu yıl festivalde ÖZEL GÖSTERİM Latin Amerika filmlerine ayrıldı. Atölye söyleşi programı da bu yıl hayli zengin; Hazar Ergüçlü, Ercan Kesal, Gökhan Tiryaki, Hakan Bıçakçı gibi çok sayıda değerli sanatçı deneyimlerini festival takipçileriyle paylaşacak.

Ulusal ve uluslararası yarıs¸ma kapsamında jüri tarafından en iyi film seçilecek olan yapımlar, festivalin ardından "Ödüllü Filmler Üniversitelerde" etkinliği kapsamında Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde gösterim turuna çıkacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:38 Kaynak: Bültenler

Akbank, Film Festivali, Güncel
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