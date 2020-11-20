15 ameliyat oldu, hayata tekrar tutundu, şimdi hastalara moral veriyor - Son Dakika

İSTANBUL'da, geçirdiği kazanın ardından 15 beyin ameliyatı geçiren ve 'Doktorların yüzde 5 yaşama ihtimali var, yaşasa bile felçli kalır' dediği 25 yaşındaki Özge Karakuş, azmiyle hayata tutundu. Felçli iken tedavi gördüğü memleketi Muğla'daki hastanede bir süre önce psikolog olarak işe başlayan Karakuş, kendi yaşadıklarını hastalarına örnek gösterip, 'İnanılırsa başarılabileceğini' anlatıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi olan Muğlalı Özge Karakuş, İstanbul'da 23 Mart 2014 tarihinde, bir otomobilin çarptığı yayanın fırlayarak, kendisine çarpması sonucu düşüp, başını kaldırıma vurdu. Karakuş, ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede beyin kanaması teşhisi konulan Özge Karakuş, yoğun bakım servisinde 17 gün tedavi gördü. 7 ay boyunca hastanede tedavisi süren Karakuş'un bu süreçte en büyük destekçisi ailesi oldu. 15 beyin ameliyatı geçiren Karakuş, tedavisinin tamamlanmasının ardından üniversite öğrenimini tamamladı. Doktorların yaşaması için yüzde 5 ihtimali olduğunu, yaşasa bile felçli kalabileceğini belirttiği Özge Karakuş, azmiyle hayata tutundu. "Karanlığı gören aydınlığın değerini daha iyi anlıyor" diyen Karakuş, şimdi çalıştığı memleketi Muğla'daki bir özel hastanede psikolog olarak hizmet veriyor ve hastalarına inanılırsa başarılabileceğini anlatıyor.