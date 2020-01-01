15 araç aküsü hırsızlığına 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 araç aküsü hırsızlığına 6 gözaltı - Son Dakika

15 araç aküsü hırsızlığına 6 gözaltı

6 saat önce

KONYA'da son 1 ayda 15 araçtan akü çaldıkları belirlenen 2'si hurdacı 6 şüpheli gözaltına alındı.

15 araç aküsü hırsızlığına 6 gözaltı, System.String[]

KONYA'da son 1 ayda 15 araçtan akü çaldıkları belirlenen 2'si hurdacı 6 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ayda yaşanan akü hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmayla, şüphelilerin kullandığı otomobili tespit etti. Otomobilin Çumra ilçesinde olduğunu belirleyen polis, hemen harekete geçti.

Emre K. (20), ağabeyi Mehmet K. (23), Hüseyin S. (24), otomobilin sahibi Yunus Emre I. ile aküleri satın alan Ceyhan G. ve Mustafa S. adlı hurdacılar, yakalanarak gözaltına alındı. Hurdacılara ait iş yerlerinde ele geçirilen 40 akü, sahiplerine teslim edildi.

Otomobil sahibi ile 2 hurdacı polisteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Hırsızlık Büro Amirliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:01 Kaynak: DHA
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