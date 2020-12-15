15 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

00:05 Taktik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

05:05 Taktik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 Bundesliga

09:25 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:50 Spor Kitaplığı

10:55 Hava Durumu

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

15:50 Süper Lig Goller

15:55 Menemenspor - İstanbulspor A.Ş.

16:00 Hedef Süper Lig

17:30 İngiltere Premier Lig Özetler

18:00 Spor Merkezi

18:55 Ankaraspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor

18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Aydeniz Et Balıkesirspor -

18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor

21:00 Futbol Anadolu

21:00 Stadyum

23:05 Spor Artı