15 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

01:00 Bein Teknik

02:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 DG Sivasspor - Galatasaray

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 Bein Teknik

07:00 Yeni Gün

09:00 Gaziantep FK- Fenerbahçe

10:45 Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Beşiktaş - Ankaragücü

13:30 1 Yıldız 10 Gol

13:45 Süper Lig Maç Özetleri

14:30 İH Konyaspor - Antalyaspor

15:00 Galatasaray - M. Başakşehir

15:30 Fenerbahçe - Beşiktaş

16:00 Y. Malatyaspor - A. Alanyaspor

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Bein Teknik

19:00 Taraftar

20:00 Sporun Mabetleri

20:30 Süper Lig Yolu

22:00 Final

23:30 İstatistik Bankası