Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Trio
01:00 Bein Teknik
02:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 DG Sivasspor - Galatasaray
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Bein Teknik
07:00 Yeni Gün
09:00 Gaziantep FK- Fenerbahçe
10:45 Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Beşiktaş - Ankaragücü
13:30 1 Yıldız 10 Gol
13:45 Süper Lig Maç Özetleri
14:30 İH Konyaspor - Antalyaspor
15:00 Galatasaray - M. Başakşehir
15:30 Fenerbahçe - Beşiktaş
16:00 Y. Malatyaspor - A. Alanyaspor
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Bein Teknik
19:00 Taraftar
20:00 Sporun Mabetleri
20:30 Süper Lig Yolu
22:00 Final
23:30 İstatistik Bankası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika