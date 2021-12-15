Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 % 100 Futbol
03:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:50 Spor Toto 1. Lig Özetler
04:20 İtalya Seri A Özetler
04:40 Takvim Yaprakları
04:45 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:25 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:55 Spor Kitaplığı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Büyükşehir Belediye Er
15:30 Hedef Süper Lig
17:00 Spor Merkezi
21:00 Futbol Anadolu
22:55 İtalya Kupası 2. Tur Futbol Karşılaşması Genoa-salernıtana
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika