15 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 % 100 Futbol

03:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:50 Spor Toto 1. Lig Özetler

04:20 İtalya Seri A Özetler

04:40 Takvim Yaprakları

04:45 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:25 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:55 Spor Kitaplığı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Büyükşehir Belediye Er

15:30 Hedef Süper Lig

17:00 Spor Merkezi

21:00 Futbol Anadolu

22:55 İtalya Kupası 2. Tur Futbol Karşılaşması Genoa-salernıtana