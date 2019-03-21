15 Askerin Şehit Olduğu Kalleş Saldırının Davasında Savcı Mütalaasını Verdi

Kayseri'de 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016'da düzenlenen canlı bomba saldırısı ile ilgili görülen davada savcı mütalaasını verdi.

Kayseri'de 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016'da düzenlenen canlı bomba saldırısı ile ilgili görülen davada savcı mütalaasını verdi. Savcı, 4'ü tutuklu 8 sanık hakkında ayrı ayrı 16 kez ağırlaştırılmış müebbet, 54 kez 9 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istedi. Duruşmayı erteleyen mahkeme ise, üç tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.



17 Aralık 2016'da terörist Kasım Yıldırımçakar bomba yüklü, sahte olarak düzenlenmiş 71 EU 595 plaka araç ile Adana'dan Kayseri'ye gitti. 17 Aralık'ta 08.48 sıralarında Zincidere Komando Tugayı nizamiyesinden çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsünü takip eden terörist Kasım Yıldırımçakar, Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi önünde bulunan otobüs durağına yanaştığı sırada otobüsün sol orta yan kısmına yaklaşarak bomba yüklü aracı patlattı. 38 AB 180 plakalı özel halk otobüsü içerisinde bulunan 15 asker şehit olurken, 54 asker yaralandı. 3'ü firari 21 sanık hakkında 'devletin bütünlüğünü bozmak ve tehlikeye atmak', 'silahlı terör örgütü üyesi olmak', '15 kez kasten adam öldürme', '54 kez kasten adam öldürmeye teşebbüs' gibi suçlardan dava açıldı.



Gaziler ve şehit yakınları da duruşmaya katıldı



Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yoğunluğu ve güvenlik gerekçesiyle 250 kişilik Şehit C.Savcısı Murat Uzun Konferans Salonu'nda görülen davada tutuklu sanıklar Ekrem U., Mehmet O. duruşma salonunda jandarma eşliğinde, başka suçtan hükümlü, bu suçtan tutuklu sanık Abdullah A. ise Silivri E tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS ile hazır edildi. Tutuksuz sanıklardan bedensel engelli Ümit K. duruşmaya gelirken, müşteki olarak Kayseri Barosu'ndan bir kısım avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu. Ayrıca patlamada yaralanan ve mağdur sıfatı ile gazi askerlerden bazıları, şikayetçi şehit yakınları ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan ile birlikte yaklaşık 20 kişi de izleyici olarak duruşmaya katıldı.



Saldırının iki numaralı ismi olan tutuklu sanık Kenan Ç., Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılmak istemediğini belirten dilekçe vererek duruşmaya katılmadı.



Önceki celse tahliye olan canlı bomba Kasım Yıldırımçakar'ın evinde kaldığı tespit edilen ve koltuk değnekleri ile duruşmaya gelen tutuksuz sanık Ümit K.'nin tahliye kararına savcılık, bir üst mahkeme olan 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. İtirazı kabul eden üst mahkeme sanık Ümit K. hakkında yakalama karar çıkardı. Üst mahkemenin kararını onaylayan mahkeme, duruşma sonunda sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi.



3 sanık hakkında dosyalar ayrılsın talebi



Savcılık, verdiği mütalaasında; firari durumda olan, yakalama kararları infaz edilmeyen saldırının bir numaralı sanığı İshak Ö., üç numaralı sanığı Ferhat T. ve Almanya'da yakalanan Sait K.'nin adli makamlarca yapılan yazışmanın ve iade durumunun henüz sonuçlanmaması nedeniyle 3 sanık hakkında dosyanın ayrılmasına karar verilmesini talep etti.



Şifre: 'Vişne suyu sevmem'



Savcı mütalaasında; saldırının iki numaralı ismi olan, 2014 yılından beri örgüt yöneticisi İshak Ö. ile görüşüp, Kasım Yıldırımçakar ile 'vişne suyu sevmem, şeftali suyu severim' gibi şifreli konuşmalar yaparak bombalı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen sanık Kenan Ç. hakkında bombalı saldırının asil faili gerekçesiyle 1 kez 'devletin birliğini bozma ve azaltma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'tasarlayarak bomba ile kasten adam öldürme' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 54 kez 9 ila 20 yıl arasında hapis cezası, 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' suçundan 4 ila 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını,



Başka suçtan hükümlü, bu suçtan tutuklu sanık Abdullah A.'nın sahte plaka basılması ile ilgili olayda örgütten aldığı talimat ile plakayı Kenan Ç.'ye ilettiği ve bombalı saldırı eylemine yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği gerekçesiyle 1 kez devletin birliğini bozma ve azaltma suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'tasarlayarak bomba ile kasten adam öldürme' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 54 kez 9 ila 20 yıl arasında hapis cezası, 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' suçundan 4 ila 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını, tutuklu sanıklar Ekrem U., Mehmet O. ile Ümit K., Mehmet A., Barış K. ve Elzem Ş.'nin terörist Kasım Yıldırımçakar'ı evlerinde barındırdıkları, örgütsel dokumanlar çıktığı, araç kiralama işlerini yaptıkları gibi suçların tespiti ile bombalı saldırı eylemine yardım eden sıfatıyla iştirak ettikleri gerekçesiyle 6 sanığa da ayrı ayrı 1 kez 'devletin birliğini bozma ve azaltma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'tasarlayarak bomba ile kasten adam öldürme' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 54 kez 9 ila 20 yıl arasında hapis cezası, 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' suçundan 4 ila 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.



'Apo' sloganı atan halk otobüsü şoförüne suç duyurusu talebi



Tutuksuz sanıklar Murat T. ve Serkan A. hakkında örgütün hiyerarşik yapısına üye olmamakla beraber isteyerek ya da bilerek yardım edip 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'evrakta sahtecilik' suçlarından cezalandırılmalarını talep eden savcı, saldırıda özel halk otobüsünü kullanan şoför Hamit E. hakkında ise her türlü şüpheden uzak inandırıcı delil bulunmadığından tüm suçlardan beraatına, evinde bulunan silah ve 6 adet fişek nedeniyle 'yasak silah bulundurma' suçundan cezalandırılmasını, tanık beyanlarında 'Leyla Zana'nın yeğeniyim' dediği, HDP'nin nevruz ve mitinglerinde 'Her biji Apo' sloganları attığının, örgüt paçavralarını salladığının tespit edilmesi nedeniyle Hamit E. hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan Başsavcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.



Mütalaada tutuksuz sanık Fahri D. hakkında terör elebaşını öven paylaşımlar yaptığı, bombalı saldırı günü Diyarbakır'a bilet ayırt ederek gitmeye çalıştığı gerekçeleriyle 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep eden savcı, tutuksuz sanıklar İsmail Hakkı Y., Hürriyet Y., Vasfiye T., Hüseyin P., Mehmet Y. ve Hasan E.'nin de ayrı ayrı beraatlarını istedi.



Mahkeme heyeti verdiği ara kararda mütalaaya cevap vermek için süre isteyen avukatlara süre verilmesine, yargılamanın geldiği aşama nedeniyle tutuklu sanıklar Mehmet O., Ekrem U. ve başka suçtan hükümlü, bu suçtan tutuklu sanık Abdullah A.'nın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine, tutuklu sanık Kenan Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Nisan'a erteledi. - KAYSERİ

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