Son Dakika Haberleri: 15 askerin şehit olduğu saldırı davasında firari sanıklar yargılanıyor
Son Dakika Güncel Haber

15 askerin şehit olduğu saldırı davasında firari sanıklar yargılanıyor

3 saat önce

KAYSERİ'de, 2016 yılında 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı bombalı terör saldırısı davasında dosyaları ayrılan firari 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

15 askerin şehit olduğu saldırı davasında firari sanıklar yargılanıyor, System.String[]
KAYSERİ'de, 2016 yılında 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı bombalı terör saldırısı davasında dosyaları ayrılan firari 3 sanığın yargılanmasına başlandı.
17 Aralık 2016 tarihinde, 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne, bombalı araç ile düzenlenen saldırıda 15 asker şehit oldu, 54 asker yaralandı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen nisan ayında görülen saldırıya ilişkin davanın karar duruşmasında, 'eylemin planlayıcısı' olan tutuklu sanık Kenan Çiçek 1 kez müebbet, 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1118 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz 7 sanığa 2 ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilirken, 10 sanık beraat etti. Firari 3 sanığın dosyası ise ayrıldı.
Firari sanıklar İshak Özçaktu, Ferhat Temizel ve Almanya'da yakalanan; ancak iadesi yapılmayan Sait Karabulut için yeniden iddianame düzenlendi. İddianamede sanıklar için 'devletin birliğini bozma ve azaltma', 'tasarlayarak bomba ile kasten adam öldürme', 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Sanıkların, aynı mahkemede yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, 2 sanığın halen firari olması, diğerinin de Almanya tarafından iade edilmemesi nedeniyle duruşmayı erteledi.


Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eş cinayeti sanığı müebbet hapis cezası aldı, hakime 'vicdanınız rahat mı' dedi Arkadaşını tüfekle başından vurarak öldüren katil zanlısı, olay sonrası düğüne gittiğini söyledi Yargıtay Başsavcılığı'ndan, Cumhuriyet'in eski yönetici ve yazarlarına beraat talebi Türk heyet, diplomatın şehit olduğu restoranda inceleme yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 16:07:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 askerin şehit olduğu saldırı davasında firari sanıklar yargılanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]